【モデルプレス＝2026/06/09】フリーアナウンサーの青木裕子が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「二度見した」ハンバーグ・黄身が確認できない目玉焼き入り手作り海苔弁◆青木裕子、手作り弁当披露青木は「お弁当」と添え、手作りした弁当の写真を投稿。黒の弁当箱に詰めたご飯の上には、海苔が敷き詰められている。おかずは「ハンバーグと黄身が確認できませ