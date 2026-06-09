【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの森絵梨佳が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「大葉の入れ方がおしゃれ」旬のとうもろこし使った小学生弁当◆森絵梨佳、息子への手作り弁当披露森は「本日の小学生弁当」と添え、小学生の息子のために作ったお弁当の写真を投稿。鮮やかな黄色が映える旬のとうもろこしを加えたご飯、ふっくらと仕上がったピーマンの肉詰