海外で大損？手数料５%の恐怖海外旅行好きの財布を直撃する事態が起きている。海外でクレジットカードを使うたびに取られる「海外取扱手数料（海外事務手数料）」の値上げが止まらないのだ。数年前まではどのカード会社も１〜２%台が当たり前だったが、今や「3.85%」が主流に。しかも今年５月、三菱UFJニコスは全ブランドを対象に、11月16日から手数料を「4.09%」へ引き上げると発表した。消費税を含めれば、なんと利用額の約4.5