オランダ代表はウズベキスタン代表と対戦して2-1で勝利した北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が近づき、各国は最後の親善試合を行っている。初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は、6月7日にウズベキスタン代表と対戦して2-1で勝利した。3日のアルジェリア戦では0-1で敗れたオランダは、2つのPKで2点を挙げて勝利したが、GKバルト・フェルブルッフェンが負傷するアクシデントも起きた。この2試合をオランダは同じ先発11人、