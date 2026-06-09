女優でタレントの足立梨花(33)が４日に更新したインスタグラムで、「インナーパンツ付きのスカートだから」と強調している。 【写真】安心してください!「見えてないよ?笑」 発端となったのは2日に投稿した写真。イチゴ狩りを楽しんでいるシーンをとらえたもので、足立はスカートに見えるものをはいてしゃがみ、膝を開いている。膝の間のところに大きなハートマークがあり、「見えない