香川県庁 香川県は県が進むべき基本的な方向やそれを実現するための方策を定める「次期総合計画」の策定を進めています。その参考にするため、高校生や大学生を対象にした意識調査を行っています。 香川県の現状に対する印象や将来像、また将来、県内に定着する意向があるかなどについて把握するもので、対象は香川県内の高校生、大学生、そして、県出身で県外に在住の大学生です。 「若者にとって暮らしやすい地域が