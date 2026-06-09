あじさいの最盛期を迎え、雨の季節が最高に映えるシーズンを迎える「ムーミンバレーパーク」の「アンブレラスカイとあじさいロード」「ムーミンバレーパーク」では、6月11日が「傘の日」であることにちなみ、2026年6月の「ニョロニョロの日」は特別なキャンペーンが実施されます☆ ムーミンバレーパーク「ニョロニョロの日」キャンペーン2026年6月 開催日：2026年6月11日（木）アンブレラスカイとあじさいロード 2