ハーゲンダッツのアイスクリームバーに、夏に食べたい贅沢な味わいの「洋梨＆ミルク」が登場。瑞々しい洋梨と濃厚な味わいのミルクを組み合わせた、爽やかで贅沢なアイスクリームバーです！ ハーゲンダッツ バー「洋梨＆ミルク」 価格：373円(税込)発売日：2026年6月9日(火)内容量：69ml販売店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか ハーゲンダッツ バー「洋梨＆ミルク」が、202