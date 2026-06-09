東京・表参道「MOSKA by Ginger Garden」に「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地」をテーマにしたコラボレーションアフタヌーンティーが登場！「シナモロール」が“そのままムース”になった夢のメリーゴーラウンドアフタヌーンティーが楽しめます☆ MOSKA by Ginger Garden サンリオ「シナモロール」コラボアフタヌーンティー「シナモロールとテディジンジャーのお空の遊園地 価格：7,700円〜（税込）