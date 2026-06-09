サンリオの個性豊かな“うさぎ”キャラクターたちによる新ユニット「Cheeristails(チアリステイルズ)」が始動！「マロンクリーム」「ウサハナ」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」がユニットを結成し、公式X開設・オリジナルテーマソング制作・ユニット初のグッズ発売も実施されます☆ サンリオ「Cheeristails(チアリステイルズ)」デビュー 結成日：2026年6月9日(火)特設ページ：https://www.sanrio.co.jp/