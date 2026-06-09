ジュエリーブランド「ケイウノ」の夏の新作ブレスレット6種類が登場！留め具にイニシャルや日付などの刻印もできる、シンプルながら、特別な想いを手元に輝かせられるジュエリーです☆ ケイウノ「2026年夏コレクション」 発売日：2026年6月19日（金）取扱店舗：ケイウノ直営店および公式ブランドサイト