漫画『ブルーロック』のコミックスと実写映画がコラボレーションすることが決定し、映画『ブルーロック』のキャスト陣が原作コミックス22巻分の表紙を飾る。特別版フル帯コミックスが23日から全国書店にて発売されるが、実写特典入り『ブルーロック』１〜３巻割引パックが7月16日より発売されることが発表された。【画像】潔の住所判明！配布される特典クリアカードなどほぼ２巻分の料金で３巻まで購入できるお得商品で、“青