スターバックスとサントリーは、フルーツ、ティー、ミルクを組み合わせた新ドリンクシリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS」を立ち上げ、「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「同 マンゴーパッションフルーツ」を、16日から全国のセブン‐イレブン限定で発売する。夏に向けて、果実の華やかな香りとミルクの満足感、ティーの爽やかさを融合させた新たな味わいを提案する。【画像】かわ