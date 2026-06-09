9日の参議院外交防衛委員会で小泉進次郎防衛大臣に対し、防衛省職員による議員会館への紙資料配布の廃止について立憲民主党田島麻衣子議員が意図を聞いた。【映像】小泉大臣「若手職員の業務を圧迫してきたと聞いている」小泉防衛大臣はまず「私は防衛大臣の着任前から”国会改革”に長年取り組んでまいりました。そして霞が関での”働き方改革”これも不可欠だと思っております」と話した。小泉防衛大臣は着任後、職員に対