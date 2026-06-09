アメリカ軍の攻撃ヘリコプターが8日、ホルムズ海峡付近で墜落し、乗員2人が救助されました。ニューヨーク・タイムズは8日、関係者の話として、アメリカ軍のAHー64アパッチ攻撃ヘリがホルムズ海峡付近で墜落し、乗員2人が救助されたと報じました。墜落の原因は明らかになっておらず、イラン側の攻撃を受けたのか、機体の不具合だったのかなど、調査が行われています。トランプ大統領は9日未明、攻撃ヘリが墜落したことを認め、パイ