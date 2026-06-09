クマの目撃情報が相次いでいる栃木県宇都宮市でクマの姿をJNNのカメラが捉えました。これは栃木県宇都宮市で午後1時過ぎに撮影された映像です。クマが住宅街にある水路からフェンスをよじ登っていきます。宇都宮市内では今月5日以降市の中心部などでクマの目撃情報が相次いでいました。このクマが相次いで目撃されている個体かはわかっていません。周辺では警察が家から出ないように呼びかけるなど厳戒態勢が敷かれています。