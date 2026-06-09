ベルギー代表には今も黄金世代と言われてきたMFケビン・デ・ブライネ、FWロメル・ルカク、GKティボー・クルトワといった選手が残っているが、エデン・アザールやマルアン・フェライニなど黄金世代の中心だった選手の多くは代表を退いている。10年ほど前に比べて戦力は落ちたとの評価もあるが、2026W杯前の親善試合では絶好調だ。2日にはクロアチア代表を2-0で撃破し、5日にはチュニジア代表を5-0で粉砕。本番へ上々の仕上がりとい