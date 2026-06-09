2026W杯で開催国のアメリカ代表はどこまで勝ち進めるのか。通常ホスト国はホームアドバンテージもあって有利と考えられるが、アメリカ代表に関しては読みづらいところがある。優勝候補に挙げる声はほとんどなく、むしろグループステージで躓くのではなんて悲観的な意見もある。しかし、アメリカ代表DFセルジーニョ・デストはそうした空気が自分たちの後押しになると自信を口にする。「グループステージの始まりが楽しみだよ。全員