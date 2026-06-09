現在のイングランド代表はタレント集団であり、迫る2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられている。その中でも最大のキーマンが絶対的エースのハリー・ケインだ。タレント集団とはいえ、ケイン級のストライカーを輩出するのは簡単ではない。イングランドにとってはケインがいる間に1966年大会以来となるW杯制覇を決めたい。代表監督トーマス・トゥヘルもケインには絶対の信頼を寄せていて、今大会へコンディションは抜群と強調する。