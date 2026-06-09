まもなく開催されるFIFAワールドカップで審判を務めるはずだった人物が、アメリカへの入国を拒否され審判員リストから除外された。その人物とは、昨年アフリカサッカー連盟男子年間最優秀審判員に選ばれたソマリア人のオマル・アルタン氏。『BBC』によると、アルタン氏はマイアミ国際空港で入国を拒否され、現在トルコに滞在している。FIFAは米国移民当局との協議後、アルタン氏が大会を欠場することになったと発表した。「FIFAは