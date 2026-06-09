毎年4月、世界中のデザイン関係者が集うミラノデザインウィーク。家具や照明、新しいプロダクトが街を埋め尽くすこの祭典のなかで、京都・西陣のテキスタイルブランドHOSOOが提示したのは、ものづくりの未来に関するひとつの問いでした。それは、「織物とは何か」という問いです。2026年のミラノデザインウィークでHOSOOは、ドイツの現代アーティスト／音響作家 カールステン・ニコライ（Carsten Nicolai／Alva Noto）との協働によ