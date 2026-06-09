演歌歌手の藤あや子が8日に自身のアメブロを更新。歌手の美川憲一らとの豪華な食事会を報告した。この日、藤は「嬉しいお食事会」というタイトルでブログを更新し、歌手の美川憲一らと食事会へ足を運んだことを報告。東京・麻布にある中華料理店『富麗華』を訪れたそうで、豪華な料理の写真を複数枚公開し「高級な中華料理の数々最高に幸せ〜」と喜びをつづった。続けて、美川の様子について「美川さんの回復力にみんな驚きを隠せ