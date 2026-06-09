米グーグル（Google）は現地時間8日、生成AIサービス「NotebookLM」の全面的なアップグレードを発表し、同日中にWeb上でグローバル向けにリリースした。まずは「Google AI Ultra」ユーザーのほか「AI Ultra Access」や「AI Expanded Access」のビジネスユーザー向けに展開されており、対象ユーザーは順次拡大予定。 Gemini 3.5とAntigravityに対応