西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「「主権者教育団体」記者会見や教育評論家コメントで明らかになったのは、左右のイデオロギー対立ではなく、「勉強しているか否か」「アップデートしているか、否か」ではないか 2026/06/03」を公開した。動画では、学校法人による辺野古基地建設の抗議活動への参加を巡る問題について、単なるイデオロギー対立ではなく「教育への理解度」という本質的な視点から解説して