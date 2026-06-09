第52回放送文化基金賞が9日に発表され、NHKのドラマ『ひらやすみ』に出演した岡山天音と森七菜が演技賞に選ばれた。『ひらやすみ』はドラマ部門最優秀賞となった。(左から)岡山天音、森七菜○岡山天音の“ナチュラルさ”に評価岡山は『ひらやすみ』で、生田ヒロトを演じた。生田ヒロトは、29歳のフリーター。定職なし、恋人なし、将来への不安も一切ない自由人で、人柄のよさから、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから