自宅の空いている駐車場を隣人に貸し出すと、ちょっとした副収入が得られます。しかし、知人から「無資格でいいの？」と聞かれてしまうと、法律に違反しているのではないかと不安になる人もいるでしょう。 近隣で波風を立てたくない人にとって、知らないうちにルールを破ってしまうリスクは避けたいものです。本記事では、個人が駐車場を貸す際に特別な資格や免許が不要とされる法的な考え方と、トラブルを防ぐための