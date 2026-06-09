奨学金で大学に行っている息子から、突然「300万円貸して！」と泣きつかれました。理由を聞くと、留年が決まって奨学金の一括返済を求められているらしく……親が代わりに払うしかないのでしょうか？ 奨学金を借りている子どもが留年した場合、単に卒業が遅れるだけでなく、金銭的なペナルティが課される可能性があります。本記事では、留年による奨学金一括返済の真偽と、連帯保証人である親の責任、そして落ち着いて対処