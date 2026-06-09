「父が亡くなっても、母は遺族年金をもらえるはずだから大丈夫だろう」とも思っていたところ、母に届いた遺族年金の通知を見て「こんなに少ないの？」とおどろいた、という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。 年収500万円で働き続け、1500万円以上の保険料を納めてきた父。それでも母が受け取る遺族年金が月8万円程度に留まるのは、なぜなのでしょうか。本記事では、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い、年