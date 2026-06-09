【モデルプレス＝2026/06/09】俳優の秋野暢子が6月9日、自身のInstagramを更新。フルーツたっぷりの朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「しっかり栄養がとれそう」トースト・目玉焼き・ヨーグルト・マンゴー・びわが並ぶ朝食◆秋野暢子、朝食公開秋野は「今朝のフルーツはマンゴーとびわです。美味しく頂いて今日も元気に過ごします。良い日になりますように」とつづり、朝食の食卓を公開。縦横に切れ目を入れたトースト、