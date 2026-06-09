【モデルプレス＝2026/06/09】タレントのpecoが6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「ミッキーのにんじん可愛い」夕飯時に焼いておいた餃子入り息子への手作り弁当◆peco、息子への手作り弁当公開pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子への弁当を公開。ゴマがかかったご飯の横には餃子、卵焼き、ブロッコリー、トマト、ミッキーマウスの形のにんじんが彩り良く詰