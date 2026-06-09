【モデルプレス＝2026/06/09】歌舞伎俳優の中村獅童が6月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。楽屋での子ども達の姿を公開した。【写真】53歳歌舞伎俳優「お父さんによく似てる」楽屋での子どもたちの姿◆中村獅童「オヤツタイム」の子ども達公開中村は「楽屋でオヤツタイム」とコメント。白と黒の色違いのお揃いのTシャツ姿の笑顔の長男と次男が並び、長男の手にどら焼きが握られている楽屋ショットを公開した。◆中村獅童の