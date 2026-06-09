【モデルプレス＝2026/06/09】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が6月8日、自身のInstagramを更新。ピンク色のボブヘアとノースリーブのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】28歳人気K-POPメン「アニメキャラみたい」ピンクボブ×ノースリコーデ◆サクラ、ピンクボブ＆ノースリーブコーデを披露サクラは韓国語で「LAと行ったり来たり」とつづり、同地と思われる場所での複数枚の