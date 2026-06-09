ガールズグループAOA出身のジミンが、苦しい胸の内を明かした。ジミンは6月9日、自身のSNSに「ついに発売まであと1日」と書き出した長文を投稿した。【写真】「別人…」AOAを脱退したジミン、“やつれた顔”彼女は「この約1カ月間、私はボロボロだった。あちらでもこちらでも説明できないまま、この世で一番神経質な人間になっていた」と打ち明けた。続けて、「これからも一人でやっていかなければならないのに、私がこんな状態を