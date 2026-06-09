【モデルプレス＝2026/06/09】サンリオは、マロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが、新ユニット「Cheeristails（チアリステイルズ）」として、2026年6月9日に始動することを発表した。【写真】サンリオ、“うさぎ”4キャラクターの新ユニット◆サンリオ、うさぎキャラの新ユニット誕生本ユニットは、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ