ソン・フンミン現在の率直な心境を明かした。6月9日、W杯特集ドキュメンタリー『北中米ワールドカップへの道：コードネーム348104』が韓国で放送される。【画像】ソン・フンミン、ストレスで薄毛疑惑同番組では、キャプテンを務めるソン・フンミン（33、LAFC）のインタビューが公開される。ソン・フンミンは「W杯でのベスト16進出というのは、チームの力だけで成し遂げられるものではない。すべてが一つにまとまらなければならない