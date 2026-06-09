プロ野球・横浜DeNAベイスターズの公式Xアカウントが2026年6月8日、「ファンサービスにおけるファンの皆さまへのお願い」との呼びかけを行った。「『出待ち・入待ち』行為は固く禁止」ベイスターズは「選手の安全を守り、すべての皆さまに安心・安全にお過ごしいただくための『ファンサービスに関するルール』について、お知らせいたします」とした上で、公式サイトで公開したルールを紹介した。ルールは大きく3つあり、ひとつ目は