９日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３６．６３ポイント（０．１５％）安の２４６２０．４３ポイントと５日続落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．５２ポイント（０．０９％）高の８３４８．８８ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は１５５７億８１０万香港ドルに縮小している（８日前場は１９６２億１９３０万香港ドル）。投資家の慎重スタンス