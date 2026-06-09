俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。自身の20歳になる長女の現在を明かした。【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット番組冒頭、黒柳徹子（92）から「なんと言っても20歳になるお嬢さんのお母さんには見えない」と言われると、安達は「ありがとうございます。どうですかね。なんかでも