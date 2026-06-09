パシフィコ横浜（正式名称：株式会社横浜国際平和会議場）を運営する株式会社横浜国際平和会議場は、「国立大ホール」の大規模改修工事を実施するため、同ホールを2027年5月17日から2028年3月31日までの期間、休館すると発表した。【画像】川崎に誕生へ1万人以上が収容可能なアリーナとして世界初となるルーフトップパーク9日までに公式サイトで公表し「ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜