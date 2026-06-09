サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）は１１日（日本時間１２日）に開幕する。日本代表のユニホームは、多くのサポーターも身に着けて試合を見守ることから、大会ごとに注目が集まる。今大会のコンセプト（基本理念）は「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」。海と空が交わる水平線を思わせるグラフィックを胸のデザインに落とし込んだのが特徴だ。（木口慎太郎）「選手とサポーターの一体感が生まれるこのコンセプトで絶対に作りたかった