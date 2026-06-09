NBAブルズは日本時間8日、公式SNSを通じ、マイケル・ジョーダンら共にブルズ3連覇に貢献したステイシー・キング氏の訃報を伝えた。59歳。近年は人気解説者として河村勇輝が出場する試合も数多く担当していた。河村は自身のインスタグラムでも訃報を伝えた。球団は「私たちは、3度のNBAチャンピオンであり、愛される放送者であるステイシー・キングの逝去に深い悲しみを覚えています」と訃報を伝えた。現地メディアも報じた。