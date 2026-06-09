高齢親が施設に入る際、頼りになるはずの「老後資金」。しかし、内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、高齢者の金融資産の平均は1,769万円であるものの、割合として最も多いのは「1〜500万円未満」の16.0%です。また、日常生活の中で預貯金を取り崩してまかなうことが「ある（よくある＋時々ある）」と答えた人は61.2%に上ります。本記事で紹介するのは、老人ホームへの入所が決まった70代の父親の通帳から、「謎