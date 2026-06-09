【日本車初の快挙】トヨタがイタリア『ミッレミリア』初参戦！ 初代クラウンなど伝説の名車5台が1600kmの難路に挑む理由トヨタは2026年6月9日からイタリアで開催されるラリー「ミッレミリア」の特別企画への参加を発表しました。日本メーカーが同関連イベントに出走するのは初となります。初代クラウンなど歴代の名車5台を投入し、欧州に根付く自動車保存の文化や歴史を直接学ぶ計画です。トヨタが由緒あるイベントに参