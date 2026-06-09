価格は約380万円から!? 日産が中国で投入した「全部入りSUV」とは日産が中国で東風汽車（DNF）と共同開発を進める新世代電動車「Nシリーズ」は、2025年4月に発売されたセダン「N7」、同年10月発表されたPHEVセダン「N6」と続き、2026年4月8日に発表・発売された「NX8」が第3弾となります。新型NX8は、BEV（バッテリーEV：電気自動車）とレンジエクステンダーEVの2種類を設定したミドルサイズSUVです。先進運転支援システムや充