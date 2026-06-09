SUPER★DRAGONが、7月15日にリリースするメジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』より、新曲「Call Me Asap」を先行配信。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：【映像あり】SUPER★DRAGON、メジャー6thシングル収録の新曲「Call Me Asap」MV） 本楽曲は、TVアニメ『神の雫』第2クールのオープニングテーマ。MVでは、レトロフューチャーをコンセプトに過去と未