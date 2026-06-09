打者としてWAR2.4、投手では2.8をマークドジャース・大谷翔平投手は今季も二刀流で大活躍。一時は打者として不調だったが5月下旬からは状態を上げ、7日（日本時間8日）時点でOPSリーグ1位に立った。投手としても防御率0点台をマーク。地元放送局では、大谷が迫る“歴史的な領域”についての議論が白熱していた。7日（同8日）に本拠地で行われた、エンゼルス戦の5回第3打席を迎えた場面だった。試合を中継した地元放送局「スポ