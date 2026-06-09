「カフェ・ド・クリエ」は、7月1日（水）から、さくらももこ原作の人気作品『コジコジ』と初コラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売。これに先駆けて、事前予約の店頭受付が、6月10日（水）より開始される。【写真】コジコジの顔型ポーチもかわいい！サマーバッグの中身詳細■制服姿のコジコジをデザイン今回数量限定で登場する「コジコジ×カフェ・