スペイン代表は現地６月８日、国際親善試合でペルー代表とプエブラ（メキシコ）のエスタディオ・クアウテモックで対戦。３−１で勝利した。この試合で開始２分にいきなり先制点を決めたのが、ミケル・オジャルサバルだ。敵陣ピッチ中央でキープすると、前を向いてドリブル。ペナルティアーク手前で自慢の左足を振り抜き、鋭い一撃でネットを揺らした。『DAZN』の公式Ｘが「無敵艦隊のキーマン」などと綴り、ゴールシーンを公開