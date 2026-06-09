ついにこの男が合流した。６月14日に北中米ワールドカップの初戦を戦う日本代表は８日、メキシコ・モンテレイからベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入り、初日のトレーニングを実施した。この日、左膝前十字靭帯断裂の大怪我でW杯出場を逃した南野拓実が“メンター”として合流。早速、ジョギングに参加するなど元気な姿を見せた。「ここまで来る間にいろいろな気持ちや葛藤というのはありました。でも、いま僕が