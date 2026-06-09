5月1日に第1子出産を報告したモデルでタレントの藤田ニコル（28）が、お宮参りに行ったことや体重が増えたことを明かし、注目を集めている。【映像】藤田ニコル お宮参りでの親子ショット（複数カット）2023年8月に俳優・稲葉友との結婚を発表した藤田。お宮参りでの親子ショットに反響7日に更新したSNSでは、元E-girlsで現在は写真家として活動しているDream ayaが撮影した、お宮参りでの親子ショットを披露した。翌日に